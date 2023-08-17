أهداف فوز أهلي جدة على الخليج 3-1 (الدوري السعودي)
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 23:22
3 نقاط جديدة تصل بالأهلي للنقطة السادسة✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/EuvDQpGvIh
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