هدف الخليج الأول في أهلي جدة (الدوري السعودي)
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 22:40
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
منصور حمزي يقلص الفارق للخليج ⚽
الخليج 1 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/PyAoByG1GN
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