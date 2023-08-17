نيمار يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الهلال: رونالدو وُصف بالمجنون
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 22:30
🎬 "نيمـار":"متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي" @neymarjr 💙#نيمار_هلالي pic.twitter.com/KSvJjzOUO4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 16, 2023
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