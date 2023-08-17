هدف رياض محرز الأول في الدوري السعودي مع أهلي جدة ضد الخليج
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 22:27
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
محرز يدشن أهدافه مع الأهلي🔥⚽️
الخليج 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/6G2abaB9vC
نرشح لكم
أهداف فوز أهلي جدة على الخليج 3-1 (الدوري السعودي) هدف الخليج الأول في أهلي جدة (الدوري السعودي) نيمار يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الهلال: رونالدو وُصف بالمجنون هدف روجر إيبانيز مع أهلي جدة ضد الخليج (الدوري السعودي) جيرارد يعلق على انتقال نيمار إلى الدوري السعودي هاتريك مالكوم في أهداف فوز الهلال على أبها (الدوري السعودي) أهداف فوز الاتحاد على الرائد (الدوري السعودي) هدف سعد بقير الرائع - أبها ضد الهلال