جيرارد يعلق على انتقال نيمار إلى الدوري السعودي
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:54
"لا أريده أن يأتي.. سيجعل عملي أكثر صعوبة" 😅— دوري روشن السعودي (@SPL) August 16, 2023
مدرب @Ettifaq ستيفن جيرارد يحمل الكثير من التقدير لنجم الهلال القادم نيمار 🎙
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/AyE3rf6UtZ
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