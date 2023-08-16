جيرارد يعلق على انتقال نيمار إلى الدوري السعودي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:54

8/16/2023 11:54:40 PM جيرارد يعلق على انتقال نيمار إلى الدوري السعودي
نيمار جيرارد
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