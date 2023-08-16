"الشارع لم يحبنا".. طارق مصطفى يوضح أسباب رحيله عن جهاز المنتخب بقيادة البدري

طارق مصطفى يوضح: ماذا يحتاج الزمالك للعودة للمنافسة؟

طارق مصطفى: لن أدرب ناشئي مصر.. طموحي تدريب المنتخب الأول

أسود الأطلس تتفوق.. طارق مصطفى يوضح 5 اختلافات بين الكرة المصرية والمغربية

طارق مصطفى يحكي: خلاف بين الخطيب وفاروق جعفر في أول انضمام له للمنتخب

طارق مصطفى: أوسوريو عليه علامات استفهام وتسبب في خسارة الزمالك للبطولة العربية

طارق مصطفى يكشف عن الميزة التي يتفوق فيها رضا سليم على لاعبي الأهلي

حوار في الجول| طارق مصطفى يتحدث عن تجربته في المغرب وظلم البدري وأزمة أوسوريو

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