طارق مصطفى يكشف عن الميزة التي يتفوق فيها رضا سليم على لاعبي الأهلي

طارق مصطفى: أوسوريو عليه علامات استفهام وتسبب في خسارة الزمالك للبطولة العربية

حوار في الجول| طارق مصطفى يتحدث عن تجربته في المغرب وظلم البدري وأزمة أوسوريو

لويس إدوارد يتحدث عن كواليس تجديد عقده واتفاق لم يتم مع شوقي غريب

لويس إدوارد يتحدث عن الصعوبات التي كان يواجهها في الحصول على راتبه مع المقاولون

لويس إدوارد يكشف تفاصيل حواره مع أوسوريو مدرب الزمالك

هينستروزا: كنت أحمل حبا كبيرا للمقاولون.. ولكن الآن أشعر بالخيانة

لويس إدوارد: كنت أعود لبلدي دون أموال بسبب عدم حصولي على مستحقاتي من المقاولون

لويس إدوارد يفتح النار على شوقي غريب: خدعني وأعاني من ضائقة مالية