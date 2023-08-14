حوار في الجول| طارق مصطفى يتحدث عن تجربته في المغرب وظلم البدري وأزمة أوسوريو

طارق مصطفى: أوسوريو عليه علامات استفهام وتسبب في خسارة الزمالك للبطولة العربية

طارق مصطفى يكشف عن الميزة التي يتفوق فيها رضا سليم على لاعبي الأهلي

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لويس إدوارد يتحدث عن كواليس تجديد عقده واتفاق لم يتم مع شوقي غريب

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لويس إدوارد يكشف تفاصيل حواره مع أوسوريو مدرب الزمالك

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