هاتريك مالكوم في أهداف فوز الهلال على أبها (الدوري السعودي)
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:22
الهلال ينطلق بـ«هاتريك مالكوم»⚽️⚽️⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
📺شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/SCjmU7oKee
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