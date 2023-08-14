أهداف فوز الاتحاد على الرائد (الدوري السعودي)
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:20
بثلاثية الرائد.. الاتحاد يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الدوري🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
⤵️شاهد أهداف المباراة📺#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/A7PMGnWpWX
نرشح لكم
هاتريك مالكوم في أهداف فوز الهلال على أبها (الدوري السعودي) هدف سعد بقير الرائع - أبها ضد الهلال هدف مالكوم الأول - أبها ضد الهلال هدف النصر الثاني أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية) تشتيت خرافي من البليهي لتسديدة رونالدو (نهائي البطولة العربية) هدف النصر الأول أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية) طرد عبد الإله العمري مدافع النصر (نهائي البطولة العربية) هدف الهلال الأول ضد النصر - ميشايل ديلجادو (نهائي البطولة العربية)