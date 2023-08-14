هدف سعد بقير الرائع - أبها ضد الهلال
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 18:54
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
تسديدة سعد بقير تعود بأبها بالنتيجة ⚽#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/EZ8aUNkmbg
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