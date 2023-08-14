لحظة طرد رافينيا لاعب برشلونة أمام خيتافي (الدوري الإسباني)

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:50

8/14/2023 12:50:08 AM لحظة طرد رافينيا لاعب برشلونة أمام خيتافي (الدوري الإسباني)
رافيينا برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
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