لحظة طرد رافينيا لاعب برشلونة أمام خيتافي (الدوري الإسباني)
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:50
هل استحق رافينها الطرد 🟥؟#الدوري_الاسباني #خيتافي_برشلونة pic.twitter.com/a3muKBRDSh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023
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