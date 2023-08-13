أعمال إنشائية حاضرة في ملعب كليرمون خلال لقاء موناكو (الدوري الفرنسي)
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 21:56
أعمال إنشائية خارج ملعب كليرمون.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023
▶️ من مباراة اليوم التي انتهت بفوز موناكو 4-2 #الدوري_الفرنسي #كليرمون_موناكو pic.twitter.com/uqeMBwVw1b
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