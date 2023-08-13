لحظة خروج صلاح غاضبا أمام تشيلسي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:27
يبدو أن محمد صلاح غير سعيد بتبديله.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/8rEb69bhKa— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023
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