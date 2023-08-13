هدف عمر مرموش الأول مع إينتراخت فرانفكورت (كأس ألمانيا)

هدف محمد صلاح لـ ليفربول في مرمى دارمشتات

رئيس الرجاء المغربي يعلن الاتفاق مع عمرو وردة

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية)

ملخص فوز ليفربول على كارلسروه 4-2 (ودي)

لحظة رفع أحمد حجازي لقب الدوري السعودي 2022-23 مع الاتحاد

حجازي: حققنا الدوري السعودي الذي كان هدفنا الأول