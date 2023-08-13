هدف عمر مرموش الأول مع إينتراخت فرانفكورت (كأس ألمانيا)
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:10
عمر مرموش يضيف الهدف الثالث لـ #آينتراخت_فراكفورت في الدقيقة 66— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 13, 2023
آينتراخت فراكفورت 3 × 0 لوكومتيف لايبزج#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/rkv0C2XxQe
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