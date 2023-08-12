هدف النصر الثاني أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 20:23
رونالدو يضيف الهدف الثاني بعد عدة محاولات نصراوية⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
الهلال 1 × 2 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ybEEQJHESY
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