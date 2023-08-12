تشتيت خرافي من البليهي لتسديدة رونالدو (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 20:21
البليهي يمنع رونالدو من الهدف الثاني⚽️#الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lGcqDwdC6z— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
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