هدف النصر الأول أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية)

تشتيت خرافي من البليهي لتسديدة رونالدو (نهائي البطولة العربية)

هدف الهلال الأول ضد النصر - ميشايل ديلجادو (نهائي البطولة العربية)

هدف أهلي جدة الثالث ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)

بخطأ كارثي من ميندي.. هدف الحزم الأول ضد أهلي جدة - فينيسيوس جوس (الدوري السعودي)