هدف النصر الأول أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 19:45
رونالدو يعادل النتيجة للنصر⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
الهلال 1 × 1 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/S6HwxGK3JP
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