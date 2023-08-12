طرد عبد الإله العمري مدافع النصر (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 19:43
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على مدافع النصر عبدالإله العمري🟥#الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NLD1YZ60Ww— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
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