هدف الهلال الأول ضد النصر - ميشايل ديلجادو (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 19:18
ميشايل يفتتح أول أهداف القمة 🔥🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
الهلال 1 × 0 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/m76wmnRLyw
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