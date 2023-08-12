العويس يتألق أمام رأسية بروزوفيتش (نهائي البطولة العربية)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 18:28
رأسية بيرزوفيتش والعويس يتصدى ببراعة 🧤#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NACS0nznVe— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
نرشح لكم
الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل باهر المحمدي هدف مانشستر سيتي الثاني ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف أهلي جدة الثالث ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي) بخطأ كارثي من ميندي.. هدف الحزم الأول ضد أهلي جدة - فينيسيوس جوس (الدوري السعودي) هدف أهلي جدة الثاني ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي) هدف أهلي جدة الأول ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي) عودة رائعة لمنتخب مصر لليد أمام جزر الفارو في آخر 13 ثانية (كأس العالم للناشئين)