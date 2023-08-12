العويس يتألق أمام رأسية بروزوفيتش (نهائي البطولة العربية)

هدف مانشستر سيتي الثاني ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف أهلي جدة الثالث ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)

هدف مانشستر سيتي الأول ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي)

بخطأ كارثي من ميندي.. هدف الحزم الأول ضد أهلي جدة - فينيسيوس جوس (الدوري السعودي)