هدف أهلي جدة الثالث ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 22:41
الهاتريك الأول✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023
فيرمينو ⚽⚽⚽
الأهلي 3 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/kcpdXWvcXp
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