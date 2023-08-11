بخطأ كارثي من ميندي.. هدف الحزم الأول ضد أهلي جدة - فينيسيوس جوس (الدوري السعودي)

هدددددف!⚽

بعد خطأ من ميندي.. الحزم يسجل أول أهدافه في شباك الأهلي ⚽

الأهلي 2 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/J8jsrb5kjp