هدف أهلي جدة الثاني ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 21:19
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023
الهدف الثاني للأهلي⚽️
د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩
الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN
نرشح لكم
هدف أهلي جدة الأول ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي) أهداف فوز بنفيكا على النصر السعودي 4-1 (ودي) ملخص فوز دينامو كييف على الهلال السعودي 1-0 (ودي) ملخص فوز سيلتا فيجو على النصر 5-0 (ودي) "يمشي كدة كدة".. بنزيمة يردد هتاف جماهير الاتحاد إعلان اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة لحظة رفع أحمد حجازي لقب الدوري السعودي 2022-23 مع الاتحاد حجازي: حققنا الدوري السعودي الذي كان هدفنا الأول