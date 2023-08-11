هدف أهلي جدة الثاني ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)

هدف أهلي جدة الأول ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)

أهداف فوز بنفيكا على النصر السعودي 4-1 (ودي)

ملخص فوز دينامو كييف على الهلال السعودي 1-0 (ودي)

ملخص فوز سيلتا فيجو على النصر 5-0 (ودي)

إعلان اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة

لحظة رفع أحمد حجازي لقب الدوري السعودي 2022-23 مع الاتحاد

حجازي: حققنا الدوري السعودي الذي كان هدفنا الأول