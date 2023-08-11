هدف أهلي جدة الأول ضد الحزم - فيرمينو (الدوري السعودي)

الهدف الأول في الموسم الأقوى⚽️💪🏻

د7' للأهلي عن طريق روبيرتو فيرمينو🔥



الأهلي 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BtOOJHnJx4