عودة رائعة لمنتخب مصر لليد أمام جزر الفارو في آخر 13 ثانية (كأس العالم للناشئين)
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 16:15
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يسجل في الثانية الأخيرة ليتعادل مع منتخب جزر الفارو بنتيجة 31/31 ليصلوا للوقت الإضافي💪💪#ONTime_Sports#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/hp8VJDbzb2— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 10, 2023
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