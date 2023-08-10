هدف أنخيل دي ماريا مع بنفيكا أمام بورتو (كأس السوبر البرتغالي)
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 00:34
🚨 GOAL | Benfica 1-0 Porto | Di Mariapic.twitter.com/r0qawys6pn— VAR Tático (@vartatico) August 9, 2023
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