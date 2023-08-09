أهداف مباراة الهلال والشباب 3-1 (البطولة العربية)
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:19
ثلاثية تصل بالهلال إلى النهائي العربي🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
شاهد أهداف المباراة ⤵️⚽️#الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7vn6NWUNro
نرشح لكم
هدف أنخيل دي ماريا مع بنفيكا أمام بورتو (كأس السوبر البرتغالي) هدف رونالدو في الشرطة العراقي (البطولة العربية) ملخص فوز ميلان على مونزا بركلات الترجيح (كأس بيرلسكوني) 20 ركلة ترجيحية.. ملخص فوز إنترناسيونال على ريفر بليت (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز بوليفار على أتليتكو باراناينسي بركلات الترجيح (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز فلومينينسي على أرجنتينوس جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز برشلونة على توتنام 4-2 (كأس جوان جامبر) هدف محمد صلاح لـ ليفربول في مرمى دارمشتات