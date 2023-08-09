أهداف مباراة الهلال والشباب 3-1 (البطولة العربية)

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:19

8/9/2023 11:19:23 PM أهداف مباراة الهلال والشباب 3-1 (البطولة العربية)
كأس العرب للأندية الأبطال
نرشح لكم
هدف أنخيل دي ماريا مع بنفيكا أمام بورتو (كأس السوبر البرتغالي) هدف رونالدو في الشرطة العراقي (البطولة العربية) ملخص فوز ميلان على مونزا بركلات الترجيح (كأس بيرلسكوني) 20 ركلة ترجيحية.. ملخص فوز إنترناسيونال على ريفر بليت (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز بوليفار على أتليتكو باراناينسي بركلات الترجيح (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز فلومينينسي على أرجنتينوس جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز برشلونة على توتنام 4-2 (كأس جوان جامبر) هدف محمد صلاح لـ ليفربول في مرمى دارمشتات
أخر الأخبار
كعادته ينثر السحر ويحصد الذهب.. دي ماريا يُهدي بنفيكا السوبر البرتغالي أمام بورتو 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي ينسحب من صفقة فلاهوفيتش.. وجمهور يوفنتوس يهتف "لا نريد لوكاكو" ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: محمد إبراهيم ينتقل من كفر الشيخ إلى التعاون الليبي ساعة | ميركاتو
نهائي البطولة العربية - موعد مباراة الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة ساعة | كأس العرب
خيسوس: الهلال أفضل فريق هجومي في البطولة العربية بدون مهاجم صريح ساعة | كأس العرب
بعد 8 سنوات.. المولودية يعيد يوسف بلايلي إلى الجزائر ساعة | الوطن العربي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بعرض جديد لـ لعبة.. ونعلم بمفاوضات الأهلي ساعة | كرة طائرة
خبر في الجول - مفاوضات من الزوراء العراقي لضم محمود وادي.. وموقف بيراميدز 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط