هدف رونالدو في الشرطة العراقي (البطولة العربية)

ملخص فوز ميلان على مونزا بركلات الترجيح (كأس بيرلسكوني)

20 ركلة ترجيحية.. ملخص فوز إنترناسيونال على ريفر بليت (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز بوليفار على أتليتكو باراناينسي بركلات الترجيح (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز فلومينينسي على أرجنتينوس جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز برشلونة على توتنام 4-2 (كأس جوان جامبر)

هدف محمد صلاح لـ ليفربول في مرمى دارمشتات

لويس إدوارد يتحدث عن كواليس تجديد عقده واتفاق لم يتم مع شوقي غريب