هدف رونالدو في الشرطة العراقي (البطولة العربية)
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 19:44
أول أهداف اللقاء عن طريق رونالدو ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
النصر 1 × 0 الشرطة #النصر_الشرطة #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/JeqzZ1TCIQ
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