20 ركلة ترجيحية.. ملخص فوز إنترناسيونال على ريفر بليت (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز بوليفار على أتليتكو باراناينسي بركلات الترجيح (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز فلومينينسي على أرجنتينوس جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)

برونو سافيو يسجل هاتريك مع بوليفار

ثنائية ميسي في رباعية إنتر ميامي على أتلانتا

ملخص فوز أرسنال على نجوم الدوري الأمريكي 5-0 (ودي)

هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي ضد كروز أزول (كأس الدوريات)