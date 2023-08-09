ملخص فوز فلومينينسي على أرجنتينوس جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)

20 ركلة ترجيحية.. ملخص فوز إنترناسيونال على ريفر بليت (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز بوليفار على أتليتكو باراناينسي بركلات الترجيح (كوبا ليبرتادوريس)

برونو سافيو يسجل هاتريك مع بوليفار

ثنائية ميسي في رباعية إنتر ميامي على أتلانتا

ملخص فوز أرسنال على نجوم الدوري الأمريكي 5-0 (ودي)

هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي ضد كروز أزول (كأس الدوريات)