لويس إدوارد يتحدث عن الصعوبات التي كان يواجهها في الحصول على راتبه مع المقاولون

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 19:38

8/7/2023 7:38:14 PM

لويس إدوارد يتحدث عن الصعوبات التي كان يواجهها في الحصول على راتبه مع المقاولون