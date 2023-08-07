لويس إدوارد يكشف تفاصيل حواره مع أوسوريو مدرب الزمالك

لويس إدوارد يتحدث عن كواليس تجديد عقده واتفاق لم يتم مع شوقي غريب

لويس إدوارد يتحدث عن الصعوبات التي كان يواجهها في الحصول على راتبه مع المقاولون

هينستروزا: كنت أحمل حبا كبيرا للمقاولون.. ولكن الآن أشعر بالخيانة

لويس إدوارد: كنت أعود لبلدي دون أموال بسبب عدم حصولي على مستحقاتي من المقاولون

لويس إدوارد يفتح النار على شوقي غريب: خدعني وأعاني من ضائقة مالية

مرتضى منصور يعلن رحيله من الزمالك ورسائل لممدوح عباس

وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز

وكيل زوران مدرب الاتحاد السابق يكشف نصيحة قدمها لمروان عطية قبل الانتقال للأهلي