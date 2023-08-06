ركلات الترجيح بين الشباب والوحدة (البطولة العربية)
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 23:25
ديربي سعودي بنكهة عربية🇸🇦— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
✅الشباب يصعد لمواجهة الهلال في نصف النهائي🏆#الشباب_الوحدة_الإماراتي #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1sntyfP1qf
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