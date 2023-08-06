لويس إدوارد يفتح النار على شوقي غريب: خدعني وأعاني من ضائقة مالية

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لويس إدوارد: كنت أعود لبلدي دون أموال بسبب عدم حصولي على مستحقاتي من المقاولون

مرتضى منصور يعلن رحيله من الزمالك ورسائل لممدوح عباس

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