فوفانا يسجل الثالث - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 18:45
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4GpdIyPf4j— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
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