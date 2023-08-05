أهداف فوز الشرطة على السد 4-2 (البطولة العربية)

السبت، 05 أغسطس 2023 - 22:03

8/5/2023 10:03:43 PM أهداف فوز الشرطة على السد 4-2 (البطولة العربية)
الشرطة العراقي السد القطري البطولة العربية
نرشح لكم
فرحة لاعبات المغرب بالتأهل التاريخي لثمن النهائي (كأس العالم للسيدات) تسديدة زيزو في العارضة - الزمالك × الشباب هدف فوز الشباب على الزمالك 0/1 - إيفر بانيجا (كأس العرب) هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد المنستيري - زيزو (البطولة العربية) هدف الزمالك الأول أمام الاتحاد المنستيري - سيف الجزيري (البطولة العربية) فرصة زيزو الضائعة في مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري (البطولة العربية) هدف الشرطة العراقي أمام الصفاقسي (كأس العرب) احتفالات النجم الساحلي بالتتويج بلقب الدوري التونسي 2022-23
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري محل تقييم.. والتغيير وارد 40 دقيقة | الدوري المصري
بيان - الهلال يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو يؤكد.. مانشستر سيتي لـ سان جيرمان وبرشلونة: لا تفاوض بشأن بيرناردو ساعة | ميركاتو
مباشر البطولة العربية - الهلال (3)-(1) الاتحاد.. ركلة جزااااء 2 ساعة | كأس العرب
تقرير: فولام يرفض عرض الشباب لضم ويليان 2 ساعة | ميركاتو
رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة 2 ساعة | كأس العرب
التشكيل - مالكوم أساسي للمرة الأولى مع الهلال.. وكانتي يقود الاتحاد في غياب طارق حامد 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد