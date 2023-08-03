هدف المصري الأول أمام الأهلي - مروان حمدي (كأس مصر)
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 20:06
هدف أول للمصري في شباك الأهلي عن طريق مروان حمدي pic.twitter.com/d1A7DTa2Fy— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023
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