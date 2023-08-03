هدف تعادل النصر أمام الزمالك - كريستيانو رونالدو (كأس العرب)
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 19:50
رأسية رونالدو تعادل النتيجة للنصر⚽#النصر_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ZZU62t1KwG— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2023
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