فرصة هدف محقق من ساديو ماني أمام الزمالك
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 19:19
ماني والتهديد الأول 🥅#النصر_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/xAx3wzknk7— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2023
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