هدف الزمالك الأول أمام النصر - زيزو (كأس العرب)

هدف أحمد قندوسي الثاني لـ الأهلي ضد المصري (كأس مصر)

تعليق شيكابالا على تعادل الزمالك والنصر في كأس العرب

هدف المصري الأول أمام الأهلي - مروان حمدي (كأس مصر)

فرصة هدف محقق من ساديو ماني أمام الزمالك

هدف بانيجا مع الشباب ضد الاتحاد المنستيري في كأس العرب