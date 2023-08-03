هدف بانيجا مع الشباب ضد الاتحاد المنستيري في كأس العرب
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 19:04
لقطة جزائية بانيغا مع محللي الاستديو التحليلي⚽️⬇️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2023
#الشباب_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WzveFzergv
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