حديث ماني مع لاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 23:08
في اللقاء الأول بين ماني وزملائه 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 2, 2023
كانت هذه الكلمات الأولى من ساديو ماني لنجوم #العالمي 🤩 pic.twitter.com/8RbZ5QXeMz
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