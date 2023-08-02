أهداف مباراة (اتحاد جدة 2-1 الشرطة) البطولة العربية
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 20:35
الاتحاد يصعد متصدرًا ✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
📺شاهد أهداف المباراة ⬇️#الشرطة_العراقي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/8ENSAKKxGv
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