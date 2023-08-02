هدف الهلال الأول ضد الوداد في كأس العرب
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:04
سافيتش يسجل الهدف الأول للهلال بصوت نور الدين علي⚽️🎙 pic.twitter.com/qKzyxENMeY— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
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