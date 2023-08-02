هدف روبن نيفيز في شباك الوداد (البطولة العربية)
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 17:40
هدف الهلال الثاني بصوت نور الدين علي🎙⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
#الوداد_الهلال
#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/8A9pQxTX4E
نرشح لكم
حديث ماني مع لاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك مرتضى منصور يعلن رحيله من الزمالك ورسائل لممدوح عباس أهداف مباراة (اتحاد جدة 2-1 الشرطة) البطولة العربية هدف الاتحاد الأول في الشرطة في كأس العرب صناعة صلاح لهدف مع ليفربول ضد بايرن ميونيخ هدف الهلال الأول ضد الوداد في كأس العرب هدف الوداد في شباك الهلال (البطولة العربية) ليندا كاسييدو.. شُفيت من السرطان للتألق في كأس العالم للسيدات
أخر الأخبار
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يتعاقد مع مدافع وادي دجلة 59 دقيقة | الكرة المصرية