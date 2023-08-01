أهداف فوز النصر على الاتحاد المنستيري 4-1 (البطولة العربية)
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 11:05
5 أهداف في مباراة #الاتحاد_المنستيري_النصر— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
📺شاهد الأهداف ⬇️#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1Pd50DHy7S
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