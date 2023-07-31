هدف فوز الشباب على الزمالك 0/1 - إيفر بانيجا (كأس العرب)
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:47
الهدف الأول للشباب⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
🎙بصوت عيسى الحربين
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7NrmVfNKF4
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