ركلة جزاء تٌحتسب إلى الشباب ضد الزمالك
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:44
الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بعد العودة لتقنية الفيديو🖥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/goFm9RrSRx
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