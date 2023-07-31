أهداف فوز الأهلي على الداخلية 2-0 (كأس مصر)

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 11:27

7/31/2023 11:27:48 AM أهداف فوز الأهلي على الداخلية 2-0 (كأس مصر)
الأهلي الداخلية كأس مصر
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